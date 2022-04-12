Ali Koç'a yapılan Vitor Pereira çağrısı gündeme oturdu! Fenerbahçe için bir yol daha var

İsmail Kartal göreve geldikten sonra dolu dizgin yoluna devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışı devam ediyor. Derbi sonrası Youtube'da yayın yapan Vole kanalında konuşan gazeteci Ali Ece, Ali Koç'a çarpıcı bir öneride bulundu.

"ALİ KOÇ'UN KAFASI KARIŞTI"

Ali Ece, "İsmail Kartal'ın yanına hiç aklınıza gelmeyecek bir sportif direktör önerim olacak." derken, "Büyük ihtimal Ali Koç'un kafası karıştı çünkü İsmail Kartal yönetiminde son 8 maç 7 galibiyet. Kartal, geldikten sonra bir puan tablosu yaparsak lider Fenerbahçe çıkar. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ali Ece

"VITOR PEREIRA İDEAL BİR SPORTİF DİREKTÖR"

Sarı-lacivertlilere, Vitor Pereira'ı öneren Ece "Ali Koç, Pereira'yı alsın. İdeal bir sportif direktör. Neden? Osayi-Samuel'i beke dönüştüren o, Zajc'ı yedek ofansif orta sahadan çift yönlü 8'e dönüştüren o, Zajc'tan gol katkısı almak için ona göre bir şablon oluşturan yine o... İrfan Can'ın sağ iç forvette oynamasında da Pereira'nın katkısı var." dedi.

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