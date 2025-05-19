Fenerbahçeliler Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

Fenerbahçeliler Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı
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Kocaeli'nde Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu kutlanırken, Fenerbahçeli taraftarlar da etkinliklere katılarak destek verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalarda taraftarlar halay çekti, marşlar söyledi ve birlikte eğlendi.

- Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

KOCAELİ - Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Kocaeli'nde renkli görüntülere sahne oldu. Fenerbahçeli taraftarlar kutlamalara katılarak, Galatasaraylı taraftarlara destek verdi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kocaeli'de taraftarlar sokağa döküldü. Takımlarının şampiyonluğunu büyük bir sevinç ve coşku içerisinde kutlayan sarı-kırmızılı taraftarları bazı Fenerbahçeli taraftarlar da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe forması ile kutlamalara katılan Fenerbahçeli taraftarlar, araçların camlarına çıkarak eğlenceye ortak oldular. Kutlamalar sırasında bazı Galatasaraylı taraftarlar da, Fenerbahçeli taraftarları teselli etti.

Saatler süren kutlamalarda 7den 70'e tüm taraftarlar saatler süren kutlamalarda kimi zaman halay çekti kimi zaman ise bayraklarla marş söyledi.

Kutlamalara katılan Galatasaray taraftarı Seydi Palat yaşadığı sevinci aktardı.

Takımına teşekkür ederek söze başlayan Palat, "Bu coşkuyu tüm Türkiye'de bize yaşatan takımımıza, oyuncularımıza, bütün hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da her zaman için ilkleri yaşatandır Galatasaray. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa, daha da büyük başarılara Galatasaray'la birlikte devam diyoruz. Ama sadece ligdeki şampiyonluk değil, bundan sonraki zaman içerisinde Avrupa'da başarısını istiyoruz. Çünkü bizim hedefimiz her zaman için Avrupa. Avrupa'da başarı istiyoruz Okan Hoca'dan. Tüm aile Galatasaraylıyız. Sadece tüm aile olarak değil, bütün çevremizdeki kuşaklarımız, çocuklarımız, akrabalarımız, bütün hepsini nesilden nesile Galatasaray'la yapıyoruz. Zaten iki sezondur Icardi ile birlikte, bütün çocuklar Galatasaraylı olmaktalar bu sene Osimhem ile birlikte devam ediyor. Biz de aynı şekilde çabalarımızla tüm kuşakları Galatasaray'la yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - Spor
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