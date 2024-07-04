Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın, yeni transferi Michy Batshuayi 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılılarda 44 numaralı formayı giyecek olan Batshuayi, imza sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli golcünün açıklamaları şu şekilde;

"GALATASARAY BİRKAÇ SENEDEN BERİ BENİ İSTİYORDU"

"Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi. Bu formayı giyeceğim için gurur duyuyorum.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM MEMNUN OLMAM"

Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Burada en önemlisi benim memnun olmam. Ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duymuş olduğu güvene karşılık olarak çok çalışıp iyi sonuçlar almaya devam edeceğim.

"GALATASARAY BANA GÜVEN DUYDU"

Benim için çok büyük bir onur. Türkiye Ligi her geçen gün daha da iyi hale gelen bir lig. Benim 3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Benim açımdan bir farklılık yaratmıyor çünkü misyonum var. Galatasaray beni olumlu performans göstermem için buraya çağırdı ve bana güven duydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum ve herkes benim çok deneyimli bir oyuncu olduğumu da biliyor. Tüm turnuvalarda oynadım. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Ayrıca Rams Park'ta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Daha çok gol atma isteği veriyor bana.

"BAZI OYUNCULARLA KONUŞTUM"

Bazı oyuncularla konuştum. Dries Mertens, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech... Zaten tanıyorum ve bu olumlu bir durum. Diğer oyuncularla da tanışacağım. En iyi şartlarda çalışığ maçları kazanmak için iyi bir şekilde birbirimizi tanımamız çok önemli."