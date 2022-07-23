Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan öldü mü? Yakın arkadaşı cevapladı

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da çıkan arbede sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Okan Güler'in, Nurullah isimli arkadaşı, Bolu Emniyeti tarafından gözaltına alınan Rambo Okan'ın bir süre sonra serbest bırakıldığı ve herhangi bir problemi olmadığını aktardı.

TRABZON'A GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan ve son denemesinde amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyada aldığı bileti paylaşarak bu kente gideceğini duyurmuştu.