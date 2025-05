Fenerbahçeli Taraftarlardan Yönetim Protestosu: 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü'

FENERBAHÇELİ taraftarlar, kulübün yönetimine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirmek amacıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Saat 13.00'te Şaşkınbakkal'da başlayan yürüyüş, binlerce taraftarın katılımı ile Ülker Stadyumu önünde son buldu.

Bazı taraftar grupları grupları yürüyüş boyunca, 'Ali Koç istifa' sloganları atarak ve pankartlar açarak mevcut yönetimi istifaya çağırdı. Yürüyüşe, sarı-lacivertli camianın sembol isimleri de destek verdi. 12 Numara, UTG (Until The Grave), Kill For You, Pepe Metin ve diğer efsane tribün liderleri yürüyüşe katılacaklarını günler öncesinden duyurmuştu. Ayrıca, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve başkan adaylığını daha önce açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşte yer aldı.

Tepkinin merkezinde son yıllarda yaşanan sportif başarısızlıklar ve yönetimsel kararlar yer alıyor. Taraftarlar, kulübün sürdürülebilir başarıyı yakalayamamasından mevcut yönetimi sorumlu tutarken, olağanüstü kongre çağrısında bulunuyor.

Yürüyüşün sonunda herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi, pankartlar taşıdı ve sosyal medyada #BüyükFenerbahçeYürüyüşü etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.