Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçı öncesinde yeni kalecileri Ederson'a sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlara gönderme yaparak, ''Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor'' tezahüratında bulundu.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

'TARAFTAR ÇILDIRDI, EDERSON'U İSTİYOR'

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Brezilyalı yeni kalecileri Ederson'a sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünlerin birçoğu, Galatasaray taraftarının daha önce birçok kez yaptığı tezahürat olan 'Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor' şeklinde bağırdı ve ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarın bu sevgisine kayıtsız kalamayan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi. Ederson, kendisine yapılan tezahüratlara alkışla karşılık verdi.

