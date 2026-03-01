Haberler

Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Maçın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran'a büyük tepki gösterdi. Ara transfer döneminde eldeki santrforların gönderilip yerine transfer yapılmamasını eleştiren sarı-lacivertliler, gol yollarındaki etkisizliğe dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe taraftarları, ara transfer döneminde forvet hattına yeterli takviye yapılmamasını eleştirdi.
  • Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki bir sonraki maçı Samsunspor ile olacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

FENERBAHÇE, ANTALYA'DA YARA ALDI

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, 49. dakikada Sander van de Streek'in golüyle 2-0 geriye düştü. Geri kalan bölümde Sidiki Cherif ve Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle skora denge getiren sarı-lacivertliler, maçın kalan kısmında aradığı galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 54'e yükseltirken, liderle arasındaki farkın açılması şampiyonluk yolunda büyük darbe vurdu.

SADETTİN SARAN'A ''FORVET'' TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından tepkilerin odağındaki isim Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle ara transfer döneminde mevcut santrforların gönderilip yerine yeterli takviye yapılmamasını yoğun şekilde eleştirirken, takımın gol yollarındaki etkisizliğine ve forvet hattının yetersizliğine dikkat çekti.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada puan farkını eritmeyi hedefliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

samsun fenerin icinden gececek sampion gs bu sene

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltan Kaya:

Taraftar tepkisin de haklı yönetim bir kaç aydır uyuyor. Ya da uyutuldular

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama

Türkiye-İran sınırıyla ilgili ortalığı karıştıracak "mayın" iddiası