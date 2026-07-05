Haberler

Fenerbahçe'de milli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de milli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Fenerbahçeli 7 futbolcu, Avusturya kampı öncesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

A Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Fenerbahçeli futbolcular Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesi takıma katılan oyuncuların sağlık kontrolleri devam etti. A Milli Futbol Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden; Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili 'Siyasi Müdahale' iddialarına yalanlama

Ankarada'ki ölümlü kazayla ilgili "Siyasi Müdahale" iddialarına yalanlama
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın