Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko'nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor Açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter'de birlikte futbol oynadıkları golcü futbolcu Edin Dzeko'nun kariyerine uzun yıllar devam edebileceğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda kattığı Slovayalı savunma oyuncusu Milan Skriniar, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çıkan 29 yaşındaki stoper, "Gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. Tribünde izlediğim ilk maçta da açıkçası taraftarların göstermiş olduğu desteği çok yakinen gördüm. Dün de 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettim. Harika bir atmosfer yarattılar. Onların desteklerini fazlasıyla saha içerisinde hissettik. Bizlere galibiyet yolunda çok yardımcı oldular. Dolayısıyla onlara minnettarız. Destekleriyle beraber devam edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

İlk maçında ortaya koyduğu performansı da değerlendiren tecrübeli savunmacı, "Ben, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan birisiyim. Evet, gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayta yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe'de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. 2,5 aydır futbol oynamadım. Dolayısıyla kendi adıma geliştirmem gereken, çalışmam gereken noktalar var ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağımı biliyorum." şeklinde konuştu.

"Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi."

Fenerbahçe'nin devre arasında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar, transfer görüşmelerinde sarı-lacivertli yönetimin net davrandığını aktardı.

Sarı-lacivertli ekibe transfer sürecine ilişkin konuşan Skriniar, şunları kaydetti:

"Aslında başka opsiyonlar da teklifler de vardı. Başkanımıza ve sportif direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi. Dolayısıyla bu gerçekten hoşuma gitti. Bunu takdir ettim çünkü futbol sektöründe bu normal bir durum değil. Dolayısıyla net olmaları hoşuma gitti. Ben de burayı tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferden önce hocamızla, Edin Dzeko ile ve sportif direktörümüzle bir konuşmamız oldu. Bana göre Fenerbahçe'ye katılarak fantastik ve harika bir karar verdim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Şimdi üzerime düşen, takımıma yardım etmek ve sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymak."

Skriniar, transfer sürecinde ailesinin desteğine ilişkin ise "Ben eşimle 12 yıldır beraberim, tabii ki çocuklarımız var. Bana her zaman saygı duyuyorlar, destek oluyorlar. Verdiğim karara da elbette saygı duydular. Bu transferden dolayı ve burada olduğum için de çok mutlular. Aynı zamanda babam, annem ve kardeşim de burada olmamdan dolayı fazlasıyla mutlular. Onlar da taraftarlarımızın bize ne kadar inanılmaz destek gösterdiklerini görebiliyorlar. Ailem için asıl önemli olan benim mutlu olmam dolayısıyla da şu an her şey yolunda." değerlendirmede bulundu.

"Edin Dzeko 50 yaşına kadar futbola devam edebilir."

Milan Skriniar, İtalyan ekibi Inter'de de beraber forma giydiği Edin Dzeko'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Bosna Hersekli futbolcu ile sarı-lacivertli forma altında yeniden buluşan 29 yaşındaki oyuncu, "Edin Dzeko'yla iki yıl oynadım. Onu iyi tanıyorum ve harika bir insan. Saha dışında çok iyi bir insan. Çok iyi arkadaşız. Onu çok seviyorum. Oyuncu olarak onunla ilgili yorum yapmama pek fazla gerek yok zira kendisi harika bir oyuncu. Saha içinde her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Bana göre şu anda dünyada en iyi santrforlardan bir tanesi. Zaten onun nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir oyun stiline sahip olduğunu herkes gayet biliyor. Kişilik olarak da harika birisi. Onu sevdiğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

Slovak futbolcu, Edin Dzeko'nun uzun yıllar futbola devam edebileceğini sözlerine ekleyerek, "50 yaşına kadar futbola devam edebilir. Şu an 38 yaşında ama bana göre 25 yaşında gibi. Gerçekten muhteşem bir profesyonel kendisi. Bu şekilde devam ederse umarım daha da ileriki yaşlara kadar devam edecektir diye düşünüyorum." dedi.

"Taraftarla beraber muhteşem başarılar elde edebiliriz."

Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe taraftarının kendilerine verdiği destekten dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Slovak futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların gönderdiği destek mesajlarıyla ilgili, "Taraftarlarımız bana ve aile üyelerime mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Tabii ki dünyanın başka bir tarafında olduğunuz zaman bu sevgiyi hissedemeyebiliyorsunuz ama buraya geldikten sonra daha net hissediyorsunuz. Benim mutlu olduğumu gördüklerinde ailem de tabii ki mutlu oluyorlar ve taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu bu sevgiyi hissediyorlar." yorumunu yaptı.

Skriniar, taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Gerçekten taraftarlarımıza göstermiş oldukları harika destekten ötürü minnettarlığımı sunmak istiyorum. Onların desteğini her maç, her gün fazlasıyla hissediyoruz. Üç kulvarda devam ediyoruz ve Fenerbahçe olarak tabii ki en uzağa ilerlemek istiyoruz. Bu yolda olurken onların desteklerine fazlasıyla ihtiyacımız var. Bana göre beraber muhteşem başarılar elde edebiliriz. Bunun için çok çabalıyoruz takım olarak. Taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel işler başaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.