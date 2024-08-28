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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'a elenmesinin ardından Fenerbahçeli futbolculardan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın ''Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz...'' ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Diğer futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür de Galatasaray'a göndermede bulundular.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MERT HAKAN'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Yaşanılan veda sonrası Fenerbahçeli futbolculardan peş peşe paylaşımlar geldi. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BİZDE KANSIZLIK OLMAZ"

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, 'Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü. Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray'ı yendikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı ve o da "İyi Geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" notunu düştü.

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (19)

isa yatar:

Sanki siz çok başarılıymış sınızda ona buna laf atıyorsunuz bir şampiyon olunda bu senede zor gibi bu futbolla

124
110
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ysn kzgl:

hayatınız taklitle geçiyor Monakko çocukları

81
75
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SELÇUK GÜNDOĞDU:

ŞŞŞŞŞT SESSİZ OLUN ASLAN UYUYO DAAA:)))

97
32
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biri bizi gözetliyor:

siz anca bunlarla mutlu olursunuz, kazanarak değil GS kaybettiğinde , tabi canım bi gece bile olsa rahat uyumak sizin de hakkınız, arada sizi mutlu etmek lazım yani..:)

63
56
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Emre Ürker:

FB ÇOK BÜYÜK KOÇÇÇÇ SUN

48
45
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Ömer Çetinkaya:

Ne büyük karakter Mert, İrfan. Fenerin bu karakterlerden kurtulması gerek. Zaten kadroya giremiyorlar

16
19
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Erkan Unal:

Fenerbahce şampiyonlar liginde kalır da bunu anlarım,konferans ligi diye uydurma bir ligde oynuyorsunuz hâla Galatasaray'dan alt kademede bulunan bir lig

14
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Sinan Bulduk:

O değil de bu Gabriel Sara’yı kim neresiyle izledi de futbolcu diye getirdi arkadaş..

22
4
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Haklılar.

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4
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Yunus Akcan:

İyi geceler aslanlar. Helal bizim çocuklar :)

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Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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