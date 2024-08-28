Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MERT HAKAN'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Yaşanılan veda sonrası Fenerbahçeli futbolculardan peş peşe paylaşımlar geldi. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BİZDE KANSIZLIK OLMAZ"

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, 'Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı' ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü. Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray'ı yendikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı ve o da "İyi Geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" notunu düştü.