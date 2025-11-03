Haberler

Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Ederson, teknik direktör Ancelotti'nin kararı doğrultusunda 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçları kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kalecisi Ederson, ülkesinin milli takımına çağrıldı.

SENEGAL VE TUNUS MAÇI KADROSUNDA

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. 32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

