Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Ederson, teknik direktör Ancelotti'nin kararı doğrultusunda 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçları kadrosunda yer aldı.
- Fenerbahçeli kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağrıldı.
- Ederson, ekim ayında Güney Kore ve Japonya maçları için çağrılmış ancak sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kalecisi Ederson, ülkesinin milli takımına çağrıldı.
SENEGAL VE TUNUS MAÇI KADROSUNDA
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.
KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. 32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.