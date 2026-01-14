Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, buna karşın ilk yarıda golü bulamadı.

İlk 45 dakikada Talisca'yla net pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertli takımın 7. dakikada bir topu da direkten döndü.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, önce 53. dakikada Talisca'yla, ardından 61. dakikada Nene'yle yine direğe takıldı.

Fenerbahçe aradığı golü 82. dakikada buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca, rakibinden sıyrılıp sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Musaba sakatlandı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Maçın 18. dakikasında kendisini yere bırakan Musaba, yapılan tedavinin ardından oyuna döndü. Sarı-lacivertli futbolcu, 23. dakikada kendisini bir kez daha yere bırakarak değişiklik talep etti.

Fenerbahçe teknik ekibi, 23. dakikada Musaba'yı kenara alırken, oyuna ise Mert Müldür'ü dahil etti.

Talisca 15. golünü attı

Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 82. dakikada takımının golünü atan Anderson Talisca, bu sezon 15. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon tüm kulvarlarda 27. resmi maçına çıkan Talisca, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol atmıştı.

Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği ilk maçta fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.