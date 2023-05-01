Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.