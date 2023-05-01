Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.


- Szalai
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gustavo Henrique Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title