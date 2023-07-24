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Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru ile 26 Temmuz Çarşamba günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.

Sarı-lacivertli oyuncular, son bölümde ise şut, taktik ve bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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