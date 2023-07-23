Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçların sonrasında taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.