Fenerbahçe Zenit ile hazırlık maçında penaltılarda mağlup oldu
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Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı.
Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor