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Fenerbahçe Zenit ile hazırlık maçında penaltılarda mağlup oldu

Fenerbahçe Zenit ile hazırlık maçında penaltılarda mağlup oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı.

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı. İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Eğribayat İsmail Yüksek Fenerbahçe Spor Haberler

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