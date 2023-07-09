Fenerbahçe Zenit ile hazırlık maçında penaltılarda mağlup oldu

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı.

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit, penaltılar sonucunda mücadeleyi 4-3 kazandı. İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.< Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023