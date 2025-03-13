Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği ve performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Akçiçek için harekete geç ve maaşına dev bir zam yapmak için harekete geçmişti. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki stoperin bonservis bedelini de belirledi.

10 KATI MAAŞLA YENİ SÖZLEŞME

Genç yıldızın Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla birlikte uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.

BONSERVİSİ EN AZ 40 MİLYON EURO

Yusuf Akçiçek'i gelecek sezon da takımda tutmak isteyen Fenerbahçe, genç futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarıp oyuncudan daha fazla bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Yusuf'un bonservisini de belirledi. Yönetimin 19 yaşındaki stoperden en az 40 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi.

BU RAKAMA GİDERSE REKOR KIRACAK

Transferin 40 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Yusuf Akçiçek, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan Yusuf Akçiçek bu rakam ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu rekorunu da Arda Turan'ın (34 milyon euro) elinden alacak.

ACUN'DAN YUSUF SÖZLERİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz gün genç stoperle ilgili açıklama yapmış ve "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı ve 850 dakika sahada kaldı. Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.