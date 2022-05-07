Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında büyük gerginlik! Vefa Küçük'e söylenen söz ortalığı karıştırdı - Haberler

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında büyük gerginlik! Vefa Küçük'e söylenen söz ortalığı karıştırdı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında üye Engin Turan'ın eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gerginlik yaşandı. Turan, Vefa Küçük'ü hedef alarak yaptığı açıklamada, "Ferruh Manav'ı rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ü ona yaptığı divandaki uygulamalarını reddediyorum, onu konuşturmamıştır. Hangi ruh haliyle burada oturuyor, şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında ortalık karıştı. Üyelerden Engin Turan, Vefa Küçük'ün aleyhinde yaptığı konuşma sonrasında salonda gerginlik çıktı.

SALONDA ARBEDE YAŞANDI

Turan, yaptığı konuşmada, "Ferruh Manav'ı rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ü ona yaptığı divandaki uygulamalarını reddediyorum, onu konuşturmamıştır. Hangi ruh haliyle burada oturuyor, şaşırıyorum" sözlerinin ardından divan üyeleri tepki gösterdi. Üyelerin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Engin Turan'dan kürsüden inmesini istedi. Konuşma yaptığı yerden ayrılan Turan'a üyeler tepki gösterince arbede yaşandı. Daha sonra Engin Turan'ı güvenlik görevlileri salondan çıkarttı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında büyük gerginlik! Vefa Küçük'e söylenen söz ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında büyük gerginlik! Vefa Küçük'e söylenen söz ortalığı karıştırdı

Haberler.com - Spor

Uğur Dündar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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