Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Spor Haberleri
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya yoğun katılımın olduğu dikkat çekti.
Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Yüksek divan kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor