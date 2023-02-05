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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya yoğun katılımın olduğu dikkat çekti.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Yüksek divan kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri Fenerbahçe Kalamış Spor Haberler

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