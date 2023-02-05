Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı Spor Haberleri Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya yoğun katılımın olduğu dikkat çekti. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Yüksek divan kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Faruk Ilgaz Tesisleri Fenerbahçe Kalamış Spor Haberler

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