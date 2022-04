- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu

İSTANBUL - Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde kazanan Uğur Dündar oldu.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini Uğur Dündar kazandı. Toplamda 1871 oy kullanılan seçimde Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122 ve Sait Yılmaz 117 oy alırken 9 oy geçersiz sayıldı. Kazanmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Uğur Dündar, "Orta okul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu'nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. Ben o yaşlarda Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde en alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarıyla Fenerbahçe'nin yaptığı maçlara gider kimi zaman lapa lapa yağan kar altında maçtan sonra bizim futbolcularımızın çıkışlarını beklerdim. Lefter'leri, Şeref'leri Can Bartu'ları, Basri Dilimli'leri, Naci Erdem'leri dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim diye düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Bunda Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz Fenerbahçe'de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek, hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz. Ben Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğine sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır. Fenerbahçe'nin nedenli güçlü olduğu birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. İşte bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçeli'nin işine gelmez. Fenerbahçe'nin birliği ve bütünlüğü Türkiye'de özlenen birlik ve bütünlüğün teessüsü yolunda atılmış ciddi bir adımdır ve Türkiye için bir umut ışığıdır. Listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Oylarıyla beni destekleyen Yüksek Divan Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum, oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakipleri kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir yarışmakta ayrı bir anlam taşır. En zor yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Umut ediyorum ki şu mübarek günde dua ediyorum ki inşallah bu dargınlıkları kırgınlıkları sona erdirmek bize nasip olur" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yıllardır tanıdık olmadıkları bir sahneye tanık olduklarını ifade ederek, "Öncelikle yıllardır Yüksek Divan Kurulu'nda böyle çekişmeli bir yarışa şahit olmadık. 3-4 adaylı bir yarışma görmedik, ben hatırlamıyorum. 4 bin küsur üyenin 3 bin 72'si aidatları ödedi. 1874 rekor oy kullanma açısından. Fenerbahçe camiası en büyük alkışı hak ediyor. Ben emeği geçen 4 aday için çalışan, sandıkta görev alan ve kurula şahsım yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Tüm camialara örnek olacak bir seçim yarışı, günü ve neticesinde de açıklanan seçim sonucunu hep beraber ürettik. Bir kez daha Fenerbahçeli olarak övünmemiz için bir vesile olduğunu düşünüyorum. Vefa Küçük, sizinle ilk doğru dürüst tanışmamız 4 Temmuz 2011 günüydü, neye uğradığımızı şaşırdığımız ortamda camianın büyüğü olarak ilk ve tek gelen sizdiniz. Ondan sonra sizi daha yakından tanıdım. Sizin orada bulunmanızın neler ifade ettiğini o an siz tam anlayamadınız ama geriye döndüğümüzde orada sizi herkesten önce görüp, bize telkinde bulunmanız paha biçilemez olaydı. Zaman içerisinde beraber çalıştık, o süre boyunca da bize yapmış olduğunuz büyüklük, abilik ve rehberlik ve görüş ayrılıkları. Ama her zaman dediğiniz uyumlu çalışmayı veya diğer camialarda gösterilen uyumsuz çalışmaları ne Aziz Yıldırım ne benim dönemimde yaşatmadınız. Onun için başkan olarak camia adına size çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uğur Dündar'ın son aday olarak göreve talip olduğunu dile getiren Ali Koç, "Bundan sonraki dönemde 2 yıl boyunca Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar olacaktır. Ben onunla özelde yaptığım konuşmayı paylaşayım. Uğur Bey'in de ifade ettiği birlik, barış, beraberlik çerçevesinde sözünün eri olarak biliriz inşallah onlar gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Vefa Küçük: "Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim"

Seçimin ardından bir konuşma yapan Fenerbahçe Eski Divan Başkanı Vefa Küçük, "Yeni seçilen divan başkanımızı tebrik ediyorum. 4 sene birlikte uyumlu çalıştığım Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Ben 1 oyla kaybettim ve küsmedim, kulübümü terk etmedim. Hizmetten imtina etmedim. Bugün de Uğur Dündar'ın divan başkanlığında ömrüm yettiği müddetçe kulübümün yanında yer almaya devam edeceğim. Seçim sonuçları açıklanmadan önce basın mensupları duygularımı sordular. 1 oyla kaybettim, bıkmadım. İnşallah 25 sene daha yaşayacağım, o zaman bana bir görev düşer. Allah'ın yardımıyla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.