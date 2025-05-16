Fenerbahçe Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim İçin Toplandı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Olağanüstü Seçim İçin Toplandı
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Kongrenin eylül ayında yapılması planlanırken, imza kampanyası da devam ediyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Fenerbahçe'de erken seçim tartışmaları sürerken, bugün yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Yönetim, bu toplantıda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Kongrenin eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan imza kampanyası da bir yandan devam ediyor. Toplanan imzalar bir süre sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilecek.

Ayrıca mevcut teknik heyet ile gelecek sezon yola devam edilip edilmeyeceği ve transfer sürecine dair belirsizlikler oluşturabileceği sebebiyle de sarı-lacivertli camianın bir kesimi, genel kurulun haziran veya temmuz ayında yapılmasını istiyor.

Fenerbahçe yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama paylaşması da bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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