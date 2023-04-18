Fenerbahçe yine finalde kaybetti! Şampiyon Halkbank oldu

AXA Sigorta Kupa Voley Erkek Final maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Final-Four'da 3-0 öne geçtiği seride VakıfBank'a kaybederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı.

AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda final müsabakasında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

SEKİZİNCİ ZAFER

Başkent ekibi, Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek bu kupayı sekizinci kez müzesine götürmeyi başardı. Halkbank; 1992, 1993, 1996, 2013, 2014, 2015, 2018'de bu kupayı kazanmıştı.

MVP THOMAS JAESCHKE

Thomas Jaeschke, AXA Sigorta KupaVoley'in 'En Değerli Oyuncusu' seçildi. 20 sayıyla oynayan Jaeschke 17 hücum, 2 ace, 1 blokla oynadı.

FİNAL KABUSU

Kadınlarda geçen sezon da final etaplarını hayal kırıklığı ile bitiren Fenerbahçe'de, erkek takımı da aynı kabusu yaşadı.