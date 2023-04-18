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Fenerbahçe yine finalde kaybetti! Şampiyon Halkbank oldu

Spor Haberleri

AXA Sigorta Kupa Voley Erkek Final maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Final-Four'da 3-0 öne geçtiği seride VakıfBank'a kaybederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı.

AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda final müsabakasında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Başkent ekibi, Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek bu kupayı sekizinci kez müzesine götürmeyi başardı. Halkbank; 1992, 1993, 1996, 2013, 2014, 2015, 2018'de bu kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe yine finalde kaybetti! Şampiyon Halkbank oldu

Thomas Jaeschke, AXA Sigorta KupaVoley'in 'En Değerli Oyuncusu' seçildi. 20 sayıyla oynayan Jaeschke 17 hücum, 2 ace, 1 blokla oynadı.

Fenerbahçe yine finalde kaybetti! Şampiyon Halkbank oldu

Kadınlarda geçen sezon da final etaplarını hayal kırıklığı ile bitiren Fenerbahçe'de, erkek takımı da aynı kabusu yaşadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Halkbank Spor Haberler

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