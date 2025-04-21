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Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı

Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
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Fenerbahçe'ye son dakikada gol atan Kayserisporlu Talha Sarıarslan, maç sonunda yaptığı açıklamada Galatasaraylı isimleri idol olarak gördüğünü belirtti. Maçın 90+4. dakikasında Fenerbahçe'yi yıkan Sarıarslan, "Osimhen ve Icardi Süper Lig'in önemli oyuncuları. Osimhen de Icardi de idolüm diyebilirim. Onlar en iyileri" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılara beraberliği kaydeden golü 90+4'te Talha Sarıaslan attı.

"ONLAR EN İYİLERİ"

Maçın 90+4.dakikasında Fenerbahçe'yi yıkan Talha Sarıarslan idolleri olan Galatasaraylı isimleri açıkladı. Sarıarslan "Osimhen ve Icardi Süper Lig'in önemli oyuncuları. Osimhen de Icardi de idolüm diyebilirim. Onlar en iyileri. Gayet normal bence. Şampiyonluk yarışında bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe yara aldı. O kendi aralarında bir yarış" dedi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarışakacı 61:

eeeee ne yani galatasar aşığı olunca gol atması yanlış mı oluyor. gözünüz kararmış ne saçmaladığınızın farkında değilsiniz.

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

ali koç yalaması haber sitesi

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Haber YorumlarıĞıremın Jıbute:

bu golden sonra bende sana boş değilim bebiş

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Haber YorumlarıEr Di :

sen şampiyonluktan söz ediyorsan 3.2 öne geçmişsin o golü yemeyeceksin. Kimin attığı önemli değil. Galatasaray evrenseldir her futbolcunun sempatisi olabilir. Buna alışacaklar.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Normalde maç biter bitmez maç sonucunu paylaşım yapan siteniz nedense dün maç bittikten hemen sonra paylaşım yapmadı. Beraberliğin şokunu zannımca geç üzerinden attınız. Şimdi de gol atan çocuk üzerinden algı oluşturmaya başladınız. Sizden de bu beklenirdi.

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