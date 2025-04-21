Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılara beraberliği kaydeden golü 90+4'te Talha Sarıaslan attı.

"ONLAR EN İYİLERİ"

Maçın 90+4.dakikasında Fenerbahçe'yi yıkan Talha Sarıarslan idolleri olan Galatasaraylı isimleri açıkladı. Sarıarslan "Osimhen ve Icardi Süper Lig'in önemli oyuncuları. Osimhen de Icardi de idolüm diyebilirim. Onlar en iyileri. Gayet normal bence. Şampiyonluk yarışında bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe yara aldı. O kendi aralarında bir yarış" dedi.