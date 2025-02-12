Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı ve 2029'a kadar sözleşme imzaladığı Sırp sağ bek Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı.

ANLAŞMA SEZON SONUNA KADAR

20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Rus ekibinde forma giyecek. Sarı-lacivertli kulüpten Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NEDEN KİRALIK GÖNDERİLDİ?

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

LİSANSI ÇIKTI AMA HİÇ FORMA GİYMEDİ

Ongjen Mimovic, 31 Ocak'ta 6.7 milyon euro karşılığında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Lisansı çıkartılan fakat 1 dakika bile forma şansı bulamayan 20 yaşındaki sağ bek, 12 gün sonra takımdan ayrıldı. Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maça çıkmış ve 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.