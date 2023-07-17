Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Oyuncular termografi, vücut kitle analizi ve pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 2 gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan oyuncularımız termografi ve vücut kitle analizi ile üst sahada yapılan Yo-Yo testine tabi tutulurken, ikinci grupta yer alan oyuncular antrenmanı alt sahada yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL