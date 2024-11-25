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Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cristian Medina'nın başka bir takıma transfer olacağı iddia edildi. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun yeni takımını açıkladı. Jonathan Riniti, genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor

"PORTO'YA GİDEBİLİR"

El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'ya 15 milyon dolar karşılığında alabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Onat:

her fener haberinde neden bu adam var tam bir komedi takım yonetecegini sanıyor:)))

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

ne o düdük acun bu kez beyazlatamadın parayı.digerine.

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bay Botoks sinifta kaldi.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o zaman tek eğlence fenevbahçe.

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Haber YorumlarıCevap :

Fenere gelip napcak iyi yapmış.

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