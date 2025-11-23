Haberler

Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı listesine aldı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferiyle ilgili maliyet araştırmasına başladı.

Devre arasındaki transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Samsunspor'dan tanıdık bir ismi gündemine aldı.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Fenerbahçe, sezon başında Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba'yı radarına aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, hızı ve gücüyle ön plana çıkan 24 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetiminin maliyet araştırmasına başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANI

Fenerbahçe'nin 2029 yılına dek kırmızı-beyazlılar ile sözleşmesi bulunan Musaba için önce kiralama teklifi yapacağı olumsuzluk durumunda bonservis önerisi sunacağı öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Samsunspor'da 14 maça çıkan Anthony Musaba, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
