Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Çağlar Söyüncü Milli takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

ÇAĞLAR SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanda sakatlık yaşayan Fenerbahçeli stoper Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi. Milli takımımız, grubun ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, bu mücadelede Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.

İlk maçta Çağlar Söyüncü'nün savunma partneri Abdülkerim Bardakcı olurken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın stoper rotasyonunda Kaan Ayhan ve Samet Akaydın gibi alternatifleri bulunuyor.