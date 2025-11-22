Haberler

Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Fenerbahçe'nin ara transferde ilk hedefi olan Merih Demiral'ın sarı-lacivertlilere dönme ihtimali, Al Ahli'nin sunduğu çok yüksek maaş teklifi nedeniyle zora girdi. Merih'in Fenerbahçe'nin "Ocakta gel" çağrısına olumlu yaklaşmasına rağmen Suudi kulübün kontrat hamlesi dengeleri değiştirdi. Milli stoperin son kararı bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Merih Demiral'ı transfer etmek için en fazla 7.5 milyon euro yıllık maaş teklif edebiliyor.
  • Al Ahli, Merih Demiral'a mevcut 12.5 milyon euro yıllık maaşının üzerinde yeni bir sözleşme uzatma teklifi yaptı.
  • Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi, Al Ahli'nin yüksek maaş teklifi nedeniyle belirsizleşti.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoper bölgesine mutlaka takviye istemesi üzerine rota Suudi Arabistan'a çevrilirken, sarı-lacivertlilerin 1 numaralı hedefi Merih Demiral oldu. Ancak transfer önünde ciddi bir engel belirdi.

FENERBAHÇE'NİN "OCAKTA GEL" ÇAĞRISI

Sözcü'nün haberine göre altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönme fikrine sıcak bakan Merih Demiral, yönetimin "Ocakta gel" teklifine olumlu yaklaşmıştı. Milli futbolcunun sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye oldukça yakın olduğu ifade edildi.

AL AHLI'NİN TEKLİFİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Merih Demiral'ın kulübü Al Ahli, oyuncuya sözleşme uzatmak için çok yüksek bir maaş önerdi. 27 yaşındaki stoper şu anda yıllık 12.5 milyon euro kazanıyor. Suudi ekibinin yeni teklifi bu rakamın da üzerine çıkınca Merih'in karar aşaması zorlaştı. Fenerbahçe ise en fazla Skriniar'ın aldığı 7.5 milyon euro seviyesine kadar çıkabildi. Milli oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPikachu hd:

para için gelmeyecekse hiçbir türk kulübüne gelmesin para için gelmeyen yarın bir gün sadece para için gelir kendisine başarılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Ne yapacak babasinin hayrina mi oynayacak...

yanıt1
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
