Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sarı-lacivertlilere Lugano maçı öncesi yeni transfer Allan Saint-Maximin'den kötü bir haber geldi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

MAXIMIN ANTRENMANDA YOK

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı. Fransız yıldızın pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti ve bu nedenle antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Saint-Maximin'in yarın oynanacak Lugano maçında riske etmeyecek.