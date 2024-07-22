Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Allan Saint-Maximin, darbeye bağlı ağrısı olması nedeniyle son idmanda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho, Fransız yıldızın Lugano maçında riske etmeyecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sarı-lacivertlilere Lugano maçı öncesi yeni transfer Allan Saint-Maximin'den kötü bir haber geldi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

MAXIMIN ANTRENMANDA YOK

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı. Fransız yıldızın pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti ve bu nedenle antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

RİSKE EDİLMEYECEK

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Saint-Maximin'in yarın oynanacak Lugano maçında riske etmeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Jose Mourinho Fenerbahçe Lugano Futbol Spor Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

 Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title