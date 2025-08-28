Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber

Fenerbahçe'de Benfica yenilgisinin ardından milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için pazarlıklar Portekiz'de devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

KEREM İÇİN ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz devi Benfica ile Kerem için yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam edeceği belirtildi ancak Fenerbahçe heyetinin Kerem'i alamadan İstanbul'a geri döndüğü belirtildi.

İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon attığı ilk golü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

BENFICA'YA VEDA ETTİ

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan ve dün akşam Benfica adına attığı golle sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında yaptığı konuşmayla takım arkadaşlarına veda ettiği iddia edildi.