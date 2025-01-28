Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları

Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI İDDİASI

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın kazancına ilişkin bir resmi açıklama yapmazken, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Talisca'nın sözleşme detayları şu şekilde olduğu öne sürülüyor;

Al Nassr 'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro

'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro

Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı

2024 model lüks VİP araç

Brezilya 'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti

'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti 400 bin dolar değerinde kira desteği

Çocuklarının tüm eğitim masrafı

AL NASSR'DAN 19.07'DE VEDA

Öte yandan Anderson Talisca'nın son olarak formasını giydiği Al Nassr da yıldız futbolcuya veda mesajı yayınladı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.