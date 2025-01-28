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Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Öte yandan Talisca'nın sarı-lacivertlilere gelmek için sözleşmesini feshettiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın da 31 yaşındaki futbolcu için saat 19.07'de veda mesajı yayınlaması dikkat çekti.

Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI İDDİASI

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın kazancına ilişkin bir resmi açıklama yapmazken, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Talisca'nın sözleşme detayları şu şekilde olduğu öne sürülüyor;

  • Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro
  • 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro
  • Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı
  • 2024 model lüks VİP araç
  • Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti
  • 400 bin dolar değerinde kira desteği
  • Çocuklarının tüm eğitim masrafı

AL NASSR'DAN 19.07'DE VEDA

Öte yandan Anderson Talisca'nın son olarak formasını giydiği Al Nassr da yıldız futbolcuya veda mesajı yayınladı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ya cidden fenev para akıtıyor. Nerden geliyor bu paralar? Girin Google a oyuncuların bonservislerine teker teker bakınca , ayrıca oyuncuların maaşlara da bakınca şok oldum. Nerden geliyor bu paralar? Bu paraların yarısıyla ülkemizdeki fakir olan insanlara ev alınsa ülkemizde evsiz kimse kalmayacak oysaki, yazık...

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Hayırlı olsun. İhtiyacımız olsn bir bölgeye yapıldı trsnsder. İnşallah başarılı olur. Ancak şartların böyle olduğunu zannetmiyorum.

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Nasıl kılıfına uyduralım diye uğraşırlar birde kalkıp Galatasaray a laf atarlar hey gidi günler hey ilk önce kendin yapmacan sonra başkasına çamur atmayacaksın Ali koç bey ve küçük Emrah

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Futbol Hırsları için milyon Eurolar harcayanlar ülkemiz insanı için veya ülkemize faydalı olabilecek şeyler için kılını dahi kıpırdatmıyor.

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