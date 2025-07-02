Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor; adı Fenerbahçe ile de anılan Uchenna Ogundu'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1.Lig ekibi Şanlıurfaspor ile sözleşmesi sona eren ve ismi Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Uchenna Ogundu'nun yeni takımı belli oldu.

ALANYASPOR'A İMZA ATTI

19 yaşındaki santrfor, Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ile anlaştı. Akdeniz ekibi, Nijeryalı forveti kadrosuna kattığını açıkladı ve 3 yıllık sözleşme imzalandı. Uchenna Ogundu imza töreninin ardından başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bana çok yakın davrandılar. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi, verip çalışmalarıma başlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

SEZON PERFORMANSI

1. Lig'de geride kalan sezonda 19 maça çıkan golcü oyuncu, 6 gol ve 2 asist ile mücadele etti.

İZZET ÇELİK DE ALANYASPOR'DA

Öte yandan Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor forması giyen genç orta saha İzzet Çelik'i de kadrosuna kattı. İmza töreni Ogundu ile birlikte gerçekleşen İzzet Çelik, Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 'Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim." diye konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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