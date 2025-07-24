"Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isim Milan Skriniar, "Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyerek Paris'teki evini boşalttı. Ancak kulüpler arasındaki anlaşma hala sonuçlanmadığı için futbolcu evsiz kaldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Milan Skriniar hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

OTELDE KALIYOR

Sarı lacivertliler bu kez futbolcunun bonservisini almak için Paris Saint Germain'le görüşmelere başladı. Hatta L'Equipe'nin haberine göre "İstanbul'a gidiyorum" diye Paris'teki evini de boşalttı.

'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

Ancak kulüpler arasındaki görüşmeler bir türlü sonuçlanmayınca futbolcu evsiz kaldı. Fransız gazetesindeki habere göre günlerdir bir otelde kalan Skriniar, kiralık araç kullanıyor.

'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamet Demir:

fenerin ipiyle kuyuya inilir mi

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