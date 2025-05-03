Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Sarı-Lacivertliler'e bonus gelir kazandırdı. Ayrıca Fenerbahçe'nin anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı hakkı da bulunuyor.

4 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde etti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI HAKKI DA VAR

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkının da bulunduğu kaydedildi.

24 MİLYON EUROYA GİTTİ

Arda Güler, Temmuz 2023'te 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.