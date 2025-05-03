Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den bonus gelir elde etti. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde edildi. Ayrıca, Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkı da bulunuyor.
İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Sarı-Lacivertliler'e bonus gelir kazandırdı. Ayrıca Fenerbahçe'nin anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı hakkı da bulunuyor.
4 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde etti.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI HAKKI DA VAR
Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkının da bulunduğu kaydedildi.
24 MİLYON EUROYA GİTTİ
Arda Güler, Temmuz 2023'te 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.