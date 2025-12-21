Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Talisca, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'ye ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'dan kötü haber geldi.
ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
3-4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
31 yaşındaki yıldız oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu, ocak ayının ilk haftasında Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçına yetiştirilmeye çalışılacak.