Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan Al Ittihad ve Al Ahli kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin En Nesyri için bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız oyunculara ilgi artıyor. Sarı-lacivertli ekibin golcüsü Youssef En Nesyri için bu kez Suudi Arabistan'dan iki dev kulübün devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı santrforu kadrosuna katmak için girişim hazırlığında.

AL ITTIHAD VE AL AHLI TAKİPTE

Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli'nin, En Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için şartları araştırdığı belirtildi. Oyuncuya yönelik ilginin, özellikle golcü arayışı içinde olan kulüplerin planları doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ: 35 MİLYON EURO

Habere göre Fenerbahçe yönetimi, En Nesyri için net bir bonservis beklentisi belirledi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı golcünün transferi için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

AYRILIK SİNYALİ Mİ?

En Nesyri'ye gelen ilginin, Fenerbahçe'de transfer gündemini hareketlendirdiği yorumları yapılırken, yönetimin oyuncu için yalnızca ciddi ve yüksek teklifleri değerlendirmeyi planladığı vurgulanıyor.

