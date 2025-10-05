Fenerbahçe'ye 150 milyon euro'luk dev gelir

Geride bıraktığımız ayda yeni başkanını seçen Süper Lig devi Fenerbahçe'de gözler 25 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul'a çevrildi.

150 MİLYON EURO'LUK DEV GELİR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, genel kurulda mal edinimi, Ataşehir ve Kayışdağı'ndaki sürecin bitirilmesi, bazı tesis ve alanların kiralanması, sermaye artışı, hisse satışdevri, Dereağzı ile Maltepe projelerinin tamamlanması konusunda Plan Proje Tadilat hakları için üyelerden izin istenecek. Sarı-lacivertliler, Ataşehir ve Kayışdağı projelerinden yönetim 150 milyon Euro gelir bekliyor.

BANKALAR BİRLİĞİ BORCU KAPANACAK

Elde edilecek gelirin ardından bu paranın 69 milyon euro'su ile Bankalar Birliği borcunun kapatılması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Bankalar Birliği borcunun kapatılması büyük önem taşıyor.

3 MADDE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleşen seçimli genel kurulda 11, 12 ve 13. maddeler kabul edilmemişti. Sadettin Saran ve yönetimi, Olağanüstü Mali Genel Kurul'da bu maddeler için yeniden onay isteyecek.

11-12-13. MADDELER NEDİR?

11. madde, kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12. madde, kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13. madde ise şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu. [Sözcü]