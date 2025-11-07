Fenerbahçe Viktoria Plzen MAÇ ÖZETİ İZLE! (VİDEO) Fenerbahçe Viktoria Plzen maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçı ne oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Çekya'nın Mesta Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekip de fileleri havalandıramadı ve karşılaşma eşitlikle sona erdi. Peki, Fenerbahçe Viktoria Plzen maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçı ne oldu? Fenerbahçe Viktoria Plzen maç özeti haberimizde!

FENERBAHÇE VIKTORIA PLZEN MAÇ ÖZETİ İZLE!

Sarı-lacivertli ekip bu beraberliğin ardından puanını 7'ye yükseltti ve grup iddiasını sürdürdü. Ev sahibi Viktoria Plzen ise puanını 8 yaparak liderliğini korudu.

Fenerbahçe, sahaya kontrollü bir oyun planıyla çıktı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde takım savunmasını sağlam kurarken, hücumda istediği verimi alamadı. Maç genelinde tempo zaman zaman yükselse de iki takım da gol yollarında etkili olamadı.

FENERBAHÇE VIKTORIA PLZEN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesi Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe sonucu ile tamamlandı.

Mücadelede iki takım da gol bulamazken, savunmalar ön plana çıktı. Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye çıkardı, Viktoria Plzen ise 8 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler açısından alınan beraberlik, deplasmanda kazanılamasa da gruptan çıkma yolunda önemli bir puan olarak değerlendirildi.

FENERBAHÇE MAÇI NE OLDU?

Maçın ilk yarısında Viktoria Plzen özellikle sol kanattan etkili ataklar geliştirdi. 6. dakikada Adu'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ladra'nın sert şutunda Ederson başarılı bir kurtarış yaptı.

20. dakikada ise Fenerbahçe hızlı çıktı. Szymanski'nin pasında Talisca, sağ çaprazdan atağa katılan Semedo'yu gördü ancak bu pozisyon auta çıktı.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan En-Nesyri'nin şutu kaleci Jedlicka'da kaldı. İlk yarı bu pozisyonun ardından golsüz sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe'de 48. dakikada Oosterwolde sarı kart gördü. Bu kartla birlikte İsmail Yüksek'le beraber Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.

Maçın 61. dakikasında Jhon Duran'ın şutunu kaleci Jedlicka iki hamlede kontrol etti. Aynı dakikada Szymanski'nin ortasında Fred'in yakın mesafeden vuruşu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında ise Fenerbahçe penaltı bekledi. Jhon Duran ceza sahasında yerde kaldı, VAR uyarısı üzerine hakem pozisyonu monitörden izledi ancak penaltı kararı vermedi. Bu karar büyük tartışmalara neden oldu.

Kaleci Ederson, maç boyunca gösterdiği performansla alkış aldı. Altı net kurtarış yapan Brezilyalı file bekçisi, 2019 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok kurtarış yaptığı maçını oynadı.