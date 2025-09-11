Haberler

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Gollü Rekabeti
Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig tarihinde son yıllarda gollü karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Son 5 maçta toplamda 24 gol atıldı. Takımlar arasında oynanan 137 maçın sadece 16'sında gol sesi çıkmadı. Gollü mücadelelerin detayları ve istatistikleri incelendi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı Süper Lig maçları son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne oldu. İki ekip arasındaki son 5 maçta 24 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Ezeli rekabette 137 karşılaşma geride kalırken, sadece 16 müsabakada gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 180 kez gol sevinci yaşarken, bordo-mavililer 157 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

Son 5 maçta 24 gol

Süper Lig'de son sezonlarda ise gollü müsabakalar yaşandı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 4-1'lik skorla hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, Trabzon'da oynanan son 2 lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı. Karadeniz ekibi de son galibiyetini 4 Kasım 2023'te yine aynı sonuçla (3-2) elde etti. Son 5 lig maçında toplam 24 gol atıldı.

2015'ten beri maçlar gollü geçiyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 2014-2015 sezonunda oynadığı iki lig maçı da golsüz eşitlikle tamamlanırken, daha sonrasında oynanan 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 22 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı. Söz konusu bu maçlarda Kanarya'nın 40 golüne Karadeniz ekibi 31 golle yanıt verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
