Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da çeşitli gol pozisyonları yakaladı ancak kaleciler başarılı kurtarışlarla gole izin vermedi.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio (Dk. 24 Fred), Musaba, Talisca

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh

Sarı kart: Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
