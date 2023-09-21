Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde galip geldi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Serdar Aziz, Crespo ve Batshuayi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, iyi bir başlangıç yaptı.
Stat: Ülker
Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred (Dk. 78 Szymanski), Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 İsmail Yüksek), King (Dk. 87 Tadic), Kent (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 69 Umut Nayir)
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen (Dk. 68 Barslund), Kian Hansen, Nagalo (Dk. 68 Jensen-Abbew), Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles (Dk. 46 Svensson), Osman (Dk. 46 Rasmussen), Schjelderup (Dk. 85 Zidan Sertdemir), Ingvartsen
Goller: Dk. 24 Crespo, Dk. 30 Batshuayi, Dk. 47 Serdar Aziz ( Fenerbahçe ), Dk. 55 Villadsen (Nordsjaelland)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman, Dk. 43 Diomande, Dk. 89 Svensson (Nordsjaelland), Dk. 66 Fred ( Fenerbahçe )
Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçını 3-1 kazandı.
Fenerbahçe ikinci yarıya farkı üçe çıkaran golle başladı. 47. dakikada sağ kenardan köşe vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın havadan gönderdiği ve savunma oyuncularının kafayla vurarak arkaya sektirdiği topu, iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-0.
55. dakikada konuk ekip farkı ikiye düşürdü. Fenerbahçe ceza sahasında çoğalan konuk ekipte, Djiku'nun ceza sahasından uzaklaştırdığı top Crespo'ya çarparak sağ çaprazda bekleyen Villadsen'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere yöneldi: 3-1.
62. dakikada orta sahada kazanılan topu King, uzun pasla sol çapraza aktardı. Kent'in driplingle ceza sahasına kadar götürdükten sonra sol ayağıyla zayıf vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
65. dakikada sol kenardan gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasını ceza sahası yayı önünde iyi değerlendiren Fred, çalımlarla kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.
70. dakikada Fred bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahası yayı önünde topu soluna alan Brezilyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağ kenardan topu sürerek ceza sahasına giren Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı top, oyun sahasına döndü.
81. dakikada Oosterwolde'nin sol kenardan getirdiği topu Szymanski ceza sahası yayı önünde aldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, kaleci topu zorlukla çelerek oyun alanına gönderdi.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.