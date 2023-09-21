Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde galip geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Serdar Aziz, Crespo ve Batshuayi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, iyi bir başlangıç yaptı.