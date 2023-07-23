Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Oyuncular, top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023