Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Oyuncular, top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.