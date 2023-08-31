Fenerbahçe Twente'yi mağlup ederek gruplara kaldı

- İsmail Kartal : "Gruplara kaldığımız için çok mutluyum"

AMSTERDAM - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçının ardından kazandıkları ve gruplara kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente'yi 1-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, "Öncelikle gruptan çıktığımız ve kazanarak ülke puanına da ciddi katkımız olduğu için çok memnunum. Türk antrenör olarak ülkemize kazandırdığımız puanlar hayırlı olsun. Böylesine güçlü bir rakibi iki maçta da yenerek gruplara kaldığımız için çok mutluyum. Özellikle ilk yarı iyi oynayamadık. Rakip 5-1 biten ilk maçın ardından burada prestij maçına çıkıp sert oynayarak bazı oyuncularımızı provoke etti. Özellikle bunların olabileceğini anlatmamıza rağmen maalesef oyuncularımız ilk yarı bunlara reaksiyon verdi. İlk yarıyı lüzumsuz yere 5 sarı kartla tamamladık. Bunlar bizim istemediğimiz şeyler. Biz işimizi yapmak, futbol oynamak istiyoruz. İlk yarı kartlarla beraber takım bir gerginlik yaşadı. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle daha sakin kalmamız gerektiğini konuştuk. Biz buraya futbol oynamaya geldik. Bu kartları görmememiz gerektiğini konuştuk. Oyunu bir bölüm kontrolümüzde tuttuk, bir bölüm tutamadık. Sonuçta kazandığımız için çok mutluyum. Avrupa kupalarında 6'da 6 yaptık. Aldığım bilgiye göre geçen sezonki galibiyetle birlikte Avrupa'da 7 maç üst üste kazanan tek Türk takımının Fenerbahçe olduğunu söylediler. Bu da bizi memnun ediyor. Gruplara kaldık. Ülkemize ve Fenerbahçe'mize hayırlı olsun" dedi.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Becao'nun performansı içinse İsmail Kartal, "Becao sakatlıktan sonra ilk defa maça çıktı. Fena değildi ama tam benim istediğim seviyede değil. Bu seviyeye gelebilmesi için maç oynaması gerekiyor. Maç temposunu ve ritmini geliştirmesi gerekiyor. Onun için bugün onu tercih ettim. Djiku'yu dinlendirdim. Sarı kart gördüğü pozisyonda ona çok kızdım. Devre arasında kendisine söyledim. 'Bizim işimiz futbol oynamak, rakiple uğraşmak değil.' Onlar da kabul etti, hepsi özür dilediler. İkinci yarı daha sakin kalarak işimizi yapmaya çalıştık. Dzeko penaltıdan güzel bir gol attı. King'in driplingi var. Onun katkısıyla penaltıyı kazandık. Kazandığımız ve gruplara çıktığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.