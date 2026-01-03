Fenerbahçe'de Süper Kupa hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet testleriyle başladı. Sahada laktat testleriyle devam eden idman, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.