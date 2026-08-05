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Fenerbahçe'den Sturm Graz'a 2-0'lık avantajlı galibiyet

Fenerbahçe'den Sturm Graz'a 2-0'lık avantajlı galibiyet
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz’ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin ilk yarısını Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 önde kapadı. Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü ve skoru koruyan Kanarya, sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu galibiyetle Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı cebine koymayı bildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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