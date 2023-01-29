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Fenerbahçe tribünlerinde sürpriz misafir! Yeni transfer ayağının tozuyla maça geldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Parma'dan renklerine bağladığı yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği mücadeleyi Ülker Stadı'nda tribünden takip etti. Öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.

OOSTERWOLDE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Parma'dan yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti. İstanbul'a gelir gelmez ayağının tozuyla Kadıköy'de karşılaşmayı izleyen 21 yaşındaki sol bek, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe tribünlerinde sürpriz misafir! Yeni transfer ayağının tozuyla maça geldi

FENERBAHÇE PUAN FARKINI KORUDU

Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Fenerbahçe'nin gollerini Enner Valencia(4) ve Michy Batshuayi kaydetti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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