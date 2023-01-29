Fenerbahçe tribünlerinde sürpriz misafir! Yeni transfer ayağının tozuyla maça geldi
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Fenerbahçe'nin Parma'dan renklerine bağladığı yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği mücadeleyi Ülker Stadı'nda tribünden takip etti. Öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.
OOSTERWOLDE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe'nin Parma'dan yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti. İstanbul'a gelir gelmez ayağının tozuyla Kadıköy'de karşılaşmayı izleyen 21 yaşındaki sol bek, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE PUAN FARKINI KORUDU
Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Fenerbahçe'nin gollerini Enner Valencia(4) ve Michy Batshuayi kaydetti.