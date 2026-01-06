Haberler

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

  • Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık'ta Üsküdar'da aracında silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.
  • Saldırıyla ilgili 3 Ocak'ta yakalanan 7 şüpheli, adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 AK-47 tüfeği, 7 şarjör, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ARACINDA BULUNAN GÜMÜŞTEKİN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER 3 OCAK'TA YAKALANDI

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye getirildi