Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'a geldi. Al-Nassr'ın yetki verdiği temsilci, bugün kulübe gelerek Fenerbahçe ile son detayları görüşecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bir süredir girişimlerini sürdürdüğü 21 yaşındaki golcü isim Jhon Duran'ın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kolombiyalı yıldız Duran'ın temsilcisi İstanbul'a geldi. Haberde, Al-Nassr'ın yetki verdiği temsilcinin bugün kulübe gelerek Fenerbahçe ile son detayları görüşeceği belirtildi.

İSTANBUL'DA EVİ BİLE HAZIR

Jose Mourinho'nun da bizzat devreye girdiği ve transfer için İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamladı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Jhon Duran, Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan yıldız, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Adı üstünde Duran

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

bize koşan lazım duran değil Ali koç halâ anlayamamış

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Haber YorumlarıSadi:

Aynen

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