Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ile ilgili 3 maddede cevap verdi

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ile ilgili 3 maddede cevap verdi
Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu hakkında bir paylaşım daha yaptı. Sarı-lacivertliler, alevlenen 2010-2011 sezonu şampiyonluğu tartışmasına ilişkin bir açıklama daha yayınlayarak Trabzonspor'a 3 maddede cevap verdi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan hakem tartışmaları sonucu her iki takım da 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ile ilgili karşılıklı açıklamalar yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Trabzonspor'un yaptığı son açıklamanın ardından Fenerbahçe, 2010-2011 sezonuna dair 3 maddeden oluşan bir paylaşım daha yaptı. Yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Temmuz kumpasının 10. yıl dönümünde Ali Koç'un mektubuna verdiği cevaba da yer verildi.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımları;

