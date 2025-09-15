Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ile ilgili 3 maddede cevap verdi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan hakem tartışmaları sonucu her iki takım da 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ile ilgili karşılıklı açıklamalar yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Trabzonspor'un yaptığı son açıklamanın ardından Fenerbahçe, 2010-2011 sezonuna dair 3 maddeden oluşan bir paylaşım daha yaptı. Yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Temmuz kumpasının 10. yıl dönümünde Ali Koç'un mektubuna verdiği cevaba da yer verildi.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımları;